https://news.day.az/world/1646647.html Операция ВС Турции против террористов в Ираке
Операция ВС Турции против террористов в Ираке
Турецкие военные нейтрализовали четверых членов террористической организации РПК на севере Ирака. О этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.
Согласно сообщению, боевики были обезврежены в результате воздушного удара в регионе Кандиль.
В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции со всей решимостью продолжат операции против террористов.
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