Операция ВС Турции против террористов в Ираке

Турецкие военные нейтрализовали четверых членов террористической организации РПК на севере Ирака. О этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.

Согласно сообщению, боевики были обезврежены в результате воздушного удара в регионе Кандиль.

В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции со всей решимостью продолжат операции против террористов.