Блинкен встретился с Нетаньяху

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Тель-Авиве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает Day.Az, об этом Блинкен поделился в своем аккаунте X.

"Я встретился с премьер-министром Нетаньяху и представителями военного кабинета, чтобы обсудить усилия по отправке дополнительной помощи в Газу и освобождению заложников. Как бы много ни предлагалось помощи, этого недостаточно. Я заявил израильской стороне, что вопрос помощи должен быть приоритетным", - отметил он.

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