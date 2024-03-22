https://news.day.az/world/1646649.html Блинкен встретился с Нетаньяху
Блинкен встретился с Нетаньяху
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Тель-Авиве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как сообщает Day.Az, об этом Блинкен поделился в своем аккаунте X.
"Я встретился с премьер-министром Нетаньяху и представителями военного кабинета, чтобы обсудить усилия по отправке дополнительной помощи в Газу и освобождению заложников. Как бы много ни предлагалось помощи, этого недостаточно. Я заявил израильской стороне, что вопрос помощи должен быть приоритетным", - отметил он.
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