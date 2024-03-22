Обрушилась кровля "Крокус Сити Холла"

Люди остаются внутри горящего "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кровля здания почти полностью объята огнем, происходит частичное обрушение. Поднимается столб черного дыма, запах гари чувствуется в соседних районах.

Внутри здания остаются люди, некоторых из них видно в окнах. На место прибыли почти все оперативные службы, в том числе несколько десятков карет скорой помощи, которые принимают пострадавших. Эвакуация продолжается.