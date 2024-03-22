https://news.day.az/world/1646652.html Обрушилась кровля "Крокус Сити Холла" - КАДРЫ ПОЖАРА
Обрушилась кровля "Крокус Сити Холла" - КАДРЫ ПОЖАРА
Люди остаются внутри горящего "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Кровля здания почти полностью объята огнем, происходит частичное обрушение. Поднимается столб черного дыма, запах гари чувствуется в соседних районах.
Внутри здания остаются люди, некоторых из них видно в окнах. На место прибыли почти все оперативные службы, в том числе несколько десятков карет скорой помощи, которые принимают пострадавших. Эвакуация продолжается.
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