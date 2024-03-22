Что известно о происшествии в "Крокус Сити Холле"

Day.Az со ссылкой на ТАСС представляет последние данные о происшествии в "Крокус Сити Холле".

Стрельба и последствия

ФСБ сообщила о погибших и раненых в результате происшествия.

По предварительным данным, огонь мог вестись из автомата.

Неизвестные, по словам очевидца, устроили стрельбу в холле и в самом зале перед началом концерта.

Есть пострадавшие и раненые среди посетителей и работников КСХ, сообщили очевидцы.

Музыканты не пострадали в ходе стрельбы, сообщили в правоохранительных органах.

Взрыв и пожар

Позднее появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Примерно треть здания охвачена пожаром, идет густой черный дым.

Идет эвакуация людей из здания - пожарные снимают людей с крыши, эвакуировали порядка 100 человек.

К тушению огня привлекли авиацию.

Реакция властей

Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры, заявили в ЦОС ФСБ России.

МИД РФ назвал произошедшее кровавым терактом.

На место происшествия были направлены московские СОБР и ОМОН, а также пожарные

Более 30 областных и 20 столичных бригад скорой направили к "Крокус сити холлу".

Движение на 65-67-м км МКАД в районе ЧП затруднено. Станция "Мякинино" работает в штатном режиме.

Меры безопасности усилены в аэропортах и на вокзалах Москвы.

В Подольске отменили массовые мероприятия.

В Москве отменили все массовые мероприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о создании оперативного штаба.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала терактом ЧП.

Глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль помощь пострадавшим

Международная реакция

Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой и заявил, что США не обладали заблоговременно информацией о ЧП. В Вашингтоне заявили, что произошедшее не связано с действиями Киева.

ООН опечалена сообщениями о стрельбе, пытается получить дополнительную информацию.