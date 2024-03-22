https://news.day.az/world/1646657.html Пожару в "Крокус Cити Холле" присвоен повышенный ранг сложности
Пожару в "Крокус Cити Холле" присвоен повышенный ранг сложности
Повышенный ранг сложности присвоили возгоранию в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
"Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей", - сказали в ведомстве.
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