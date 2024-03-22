Пожару в "Крокус Cити Холле" присвоен повышенный ранг сложности

Повышенный ранг сложности присвоили возгоранию в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей", - сказали в ведомстве.

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