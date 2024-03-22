В Москве отменены все массовые мероприятия

Все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве в эти выходные отменены. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, передает Day.Az.

"Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - написал Собянин.

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