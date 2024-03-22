Спецназ штурмует "Крокус Сити Холл"

Спецназ пошел на штурм "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм канал Baza, передает Day.Az.

Канал также сообщает, что по предварительным данным четверым преступникам удалось скрыться с места преступления. Сотрудники ДПС перекрывают дороги вблизи "Крокус Сити Холл".

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