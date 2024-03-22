https://news.day.az/world/1646661.html Спецназ штурмует "Крокус Сити Холл" - ВИДЕО
Спецназ штурмует "Крокус Сити Холл" - ВИДЕО
Спецназ пошел на штурм "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм канал Baza, передает Day.Az.
Канал также сообщает, что по предварительным данным четверым преступникам удалось скрыться с места преступления. Сотрудники ДПС перекрывают дороги вблизи "Крокус Сити Холл".
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