В МИД РФ назвали кровавым терактом произошедшее в "Крокус Сити Холле"

Все мировое сообщество должно осудить "кровавый теракт в "Крокус Сити Холле", это чудовищное преступление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале, передает Day.Az.

"В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в "Крокус Сити Холле" и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества, - сказала Захарова. - Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!"

"Как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей", - добавила официальный представитель МИД России.

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