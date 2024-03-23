Кадры первых минут нападения террористов на "Крокус Сити Холл" - ВИДЕО 18+
В Сети обнародованы новые кадры первых минут нападения террористов на "Крокус Сити Холл" в Москве.
Террористы ведут огонь по людям в одном из залов, который до этого был полон посетителей.
На кадрах видны как минимум трое вооруженных мужчин в камуфляже.
Отметим, что неизвестный устроил стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Об этом сообщили в оперативных службах России.
По словам очевидцев, неизвестный в камуфляже открыл стрельбу из автомата в "Крокус Сити холл". Инцидент случился перед началом концерта группы "Пикник".
40 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
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