Удар Израиля по югу сектора Газа

Не менее шести палестинцев погибли в результате удара израильской военной авиации по югу сектора Газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Jazeera, тела пяти погибших, четверо из которых были детьми, были обнаружены под завалами жилого дома в расположенном на юге палестинского анклава Рафахе. Отмечается, что дом был полностью разрушен во время налета ВВС Израиля.

Также телеканал сообщает об одном погибшем в Хан-Юнисе, где из-под завалов разрушенного израильскими войсками дома спасатели также извлекли тело ребенка.

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