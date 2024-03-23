https://news.day.az/world/1646680.html В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли более 60 человек
В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли более 60 человек
Свыше 60 человек погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в Следственном комитете России, передает Day.Az.
"Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - сообщили в ведомстве.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
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