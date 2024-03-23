В США рассказали о предупреждении Москвы о готовящемся теракте

Соединенные Штаты в марте поделились с российскими властями информацией о готовившемся в Москве теракте. Такое утверждение руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон приводит в пятницу агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАССReuters.

"Ранее в этом месяце правительство США получило информацию о готовившейся террористической атаке в Москве, которой могли подвергнуться массовые собрания [людей], включая концерты, в результате чего Госдепартамент выпустил публичное предупреждение для находящихся в России американцев", - приводит агентство заявление представителя Белого дома. "Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии с давней политикой "обязательного предупреждения", - отмечается в заявлении Уотсон.

Телекомпания CNN ранее сообщила со ссылкой на источники, что разведка США предупреждала Россию о том, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) планирует совершить теракты в РФ. По их информации, подобные сведения поступали с ноября 2023 года, однако неясно, стали ли они основанием для публикации посольством США в Москве предупреждения о террористической угрозе 7 марта. В американской администрации пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать данные СМИ.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу Fox News, что пока не может сказать, насколько связаны предупреждение посольства США и теракт "Крокус сити холле". По его словам, у американской стороны "были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве и ее окрестностях в начале этого месяца".

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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