https://news.day.az/world/1646688.html Список погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
Список погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле".
Как передает Day.Az, в списке пострадавших числится Севиндж Рустамова, 17 лет.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
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