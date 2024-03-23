Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Как передает Day.Az, в списке пострадавших числится Севиндж Рустамова, 17 лет.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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