СБ ООН перенес голосование по ближневосточной резолюции непостоянных членов

Совет Безопасности (СБ) ООН отложил голосование по проекту ближневосточной резолюции, подготовленной непостоянными членами органа, с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Об этом ТАСС в пятницу сообщил дипломатический источник во всемирной организации, передает Day.Az.

Изначально голосование было намечено на 19:00 по бакинскому времени 23 марта. Теперь оно может состояться 25 марта.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о поддержке документа непостоянных членов СБ ООН. Поддерживает его и группа арабских стран в ООН. В нынешней редакции проект резолюции содержит требование "немедленного прекращения боевых действий в период месяца Рамадан, которое будут соблюдать все стороны и которое приведет к постоянному и устойчивому прекращению огня", а также призывает немедленно освободить всех заложников без предварительных условий.

22 марта Россия и Китай применили право вето в СБ ООН и заблокировали представленный США проект резолюции, в котором "определяется настоятельная необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня" на Ближнем Востоке, но нет соответствующего требования или призыва. Помимо РФ и КНР, против документа выступил Алжир. Гайана воздержалась. Свои голоса в поддержку отдали Великобритания, Мальта, Мозамбик, Республика Корея, Словения, США, Сьерра-Леоне, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония.

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