Китай сделал Филиппинам жесткое предупреждение

Китай предостерегает Филиппины от самовольных действий в районе рифа Аюнгин (Жэньай) в Южно-Китайском море, поскольку считает их нарушением своего суверенитета. С таким заявлением выступил официальный представитель Управления береговой охраны (УБО) КНР Гань Юй, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обращаемся к филиппинской стороне: тот, кто играет с огнем, будет унижен. УБО всегда находится в состоянии готовности, мы будем решительно защищать территориальный суверенитет нашей страны, ее права и интересы на море", - приводятся его слова на странице ведомства в социальной сети WeChat.

Как уточнил Гань Юй, 23 марта Филиппины направили к указанному рифу два катера морской полиции и одно судно снабжения для пополнения запасов военного корабля, который филиппинская сторона "незаконно посадила на мель". Он заявил, что Манила в итоге нарушила свои обещания, поскольку это была "нерегулярная операция".

Официальный представитель отметил, что, пытаясь доставить на корабль строительные материалы, Филиппины "воспользовались возможностью, чтобы спровоцировать неприятности", и тем самым "намеренно подрывали мир и стабильность в Южно-Китайском море".

"Невзирая на неоднократные предупреждения и запрет китайской стороны, не принимая во внимание [осуществляемый ею] контроль над судоходными маршрутами, филиппинское судно снабжения вторглось [в этот район]", - добавил Гань Юй. Он утверждает, что катера УБО "разумно и профессионально, на законных основаниях" приняли меры по вытеснению "нарушителя" из указанной акватории.

В 1999 году Филиппины разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов, чтобы контролировать действия Китая в регионе. Там постоянно находится небольшой воинский контингент. Пекин неоднократно требовал ликвидировать этот объект и даже грозил отбуксировать его.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!