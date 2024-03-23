Опубликовано фото предполагаемых террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

Опубликовано фото предполагаемых террористов, напавших на концертную площадку "Крокус Сити Холл" в Москве. Приближенный из машины снимок появился в телеграм-канале SHOT, передает Day.Az.

В момент стрельбы, а также во время передвижения в транспорте, на злоумышленниках были надеты кепки. Своих лиц они не прятали.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!