https://news.day.az/world/1646693.html Опубликовано фото предполагаемых террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» - ФОТО
Опубликовано фото предполагаемых террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» - ФОТО
Опубликовано фото предполагаемых террористов, напавших на концертную площадку "Крокус Сити Холл" в Москве. Приближенный из машины снимок появился в телеграм-канале SHOT, передает Day.Az.
В момент стрельбы, а также во время передвижения в транспорте, на злоумышленниках были надеты кепки. Своих лиц они не прятали.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре