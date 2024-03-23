https://news.day.az/world/1646703.html Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус сити холле"
Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус сити холле"
Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус сити холле", свидетельствуют данные минздрава Подмосковья, передает в субботу Day.Az.
Как сообщается, в больницах после теракта в "Крокус сити холле" находится 121 пострадавший.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
80 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
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