Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус сити холле", свидетельствуют данные минздрава Подмосковья, передает в субботу Day.Az.

Как сообщается, в больницах после теракта в "Крокус сити холле" находится 121 пострадавший.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

80 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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