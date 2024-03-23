Ущерб от пожара в "Крокус сити холле" может достигать 10 млрд рублей

Ущерб от пожара после теракта в "Крокус сити холле" может составлять около 10 млрд рублей, здание было застраховано, сообщил ТАСС источник на страховом рынке, передает Day.Az.

"Ущерб имуществу "Крокус сити холла", пострадавшему от пожара в результате стрельбы, предварительно оценивается в 10 млрд рублей. Здание традиционно страховалось", - сообщил собеседник агентства.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

80 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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