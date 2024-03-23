Интерпол выразил готовность помочь РФ в расследовании теракта в «Крокус сити холле»

Интерпол готов оказать поддержку расследованию теракта в "Крокус сити холл". Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я решительно осуждаю нападение в "Крокус сити холле", это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании", - написал Шток.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

80 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!