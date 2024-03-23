https://news.day.az/world/1646723.html Информация о причастности Росгвардии к охране "Крокус сити холла" является фейком
Информация о причастности Росгвардии к охране "Крокус сити холла" является фейком
Безопасность "Крокус сити холла" обеспечивало частное охранное предприятие, передает в субботу Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Информация о причастности Росгвардии к охране объекта - фейк, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
80 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
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