В больницах остаются 107 человек после теракта в "Крокус сити холле".

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявили в МЧС РФ.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

80 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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