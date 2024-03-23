В российском регионе ввели план «Перехват»

В Брянской области ввели план "Перехват" из-за теракта в "Крокусе". Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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