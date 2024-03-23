Группа "Пикник" не может связаться с одним из участников коллектива

С одним из участников музыкальной группы "Пикник", который пропал после теракта в "Крокус Сити Холле", до сих пор не могут связаться, сообщает в субботу Day.Az.

Об этом рассказал российским СМИ директор коллектива Юрий Чернышевский.

"Нет никаких предположений, продолжаем попытки", - сказал он.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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