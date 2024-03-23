https://news.day.az/world/1646743.html Задержаны 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле"
Задержаны 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле"
Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба Кремля, передает в субботу Day.Az.
Он доложил о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт в "Крокус сити холле".
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре