Задержаны 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле"

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба Кремля, передает в субботу Day.Az.

Он доложил о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт в "Крокус сити холле".

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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