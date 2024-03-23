Виновники теракта в "Крокус сити холле" не останутся безнаказанными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает в субботу Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Теракт в "Крокус сити холле" показал, что терроризм является угрозой всеобщей безопасности и требует скоординированных усилий, направленных на борьбу с ним", - сказал он.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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