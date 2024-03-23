https://news.day.az/world/1646752.html В Москве среди госпитализированных пострадавших при теракте в "Крокусе" есть 4 ребенка
В Москве среди госпитализированных пострадавших при теракте в "Крокусе" есть 4 ребенка
В Москве среди госпитализированных пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" есть 4 ребенка, сообщает Депздрав, передает в субботу Day.Az.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
93 человека погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
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