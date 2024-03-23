В Москве среди госпитализированных пострадавших при теракте в "Крокусе" есть 4 ребенка

В Москве среди госпитализированных пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" есть 4 ребенка, сообщает Депздрав, передает в субботу Day.Az.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

93 человека погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!