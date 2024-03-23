Важная новость для желающих получить ВНЖ в Турции

Глава Министерства культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой достиг договоренностей с банками и миграционным ведомством о том, чтобы иностранцы, желающие получить туристический вид на жительство, не имели проблем с открытием необходимого для этого счета в банке. Об этом сообщила газета Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

18 марта стало известно, что представители турсектора поставили перед Эрсоем этот вопрос. Иностранцы столкнулись с проблемой как непродления ВНЖ, так и невозможности открыть счет в банке, который нужен для оформления документа. Сложность заключается в том, что для открытия счета банки требуют ВНЖ.

Эрсой сообщил газете, что обсудил этот вопрос с МВД. "Иностранцы получат необходимое содействие для открытия банковских счетов. Это решение принято на уровне Ассоциации банков. Кроме того, соответствующее письмо было направлено и в адрес Управления по делам миграции. Там иностранцу даже объяснят, как открыть счет", - сообщил министр. Он также напомнил, что одним из оснований для получения и продления ВНЖ является ежемесячное перечисление на счет суммы в размере полутора минимальных размеров оплаты труда (около $825).

Проблема с отказами в выдаче туристических ВНЖ стала отчетливо проявляться с лета 2023 года. Тогда многие иностранцы, среди которых был большое число россиян, не смогли обновить ВНЖ, несмотря на подтвержденные доходы и подписанные контракты на аренду жилья. Турецкий турсектор при этом отмечает, что иностранцы в курортных зонах в межсезонье являются фактором существенной поддержки малого бизнеса и ремесленников.

В феврале газета Sözcü писала, что около 40 тыс. иностранцев, в том числе россияне и украинцы, покинули курортную Анталью из-за высоких цен на жилье и отказов в продлении видов на жительство. Со стороны миграционного управления был введен более тщательный контроль за процедурой выдачи временных ВНЖ. Необходимым стало соблюдение всех условий для получения документа, хотя прежде, по словам многих иностранцев, власти Турции вели себя более гибко, могли закрывать глаза на некоторые нюансы и выдавали туристические ВНЖ на полгода или год.

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