Террористы применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений

Террористы для поджога помещений концертного зала "Крокус сити холл" со зрителями применяли легковоспламеняющуюся жидкость. Об этом сообщили в пресс-службе СК России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые", - сказали в пресс-службе.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

93 человека погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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