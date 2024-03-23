https://news.day.az/world/1646757.html Опубликован первый список погибших после теракта в «Крокус Сити Холле»
Опубликован первый список погибших после теракта в «Крокус Сити Холле»
Минздрав Московской области опубликовал первый список погибших во время теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Соответствующий документ появился на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В списке погибших числятся 37 человек.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
93 человека погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
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