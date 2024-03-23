Генсек ООН прибыл в Египет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Египет. Его самолет приземлился в аэропорту Эль-Ариш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что генсек посетит больницу в городе Эль-Ариш, где проходят лечение палестинцы, вывезенные из сектора Газа для оказания им медицинской помощи. После этого он выступит перед прессой на контрольно-пропускном пункте "Рафах" на границе между Египтом и Газой.

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