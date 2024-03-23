44 человека находятся в тяжелом состоянии после теракта в "Крокус сити холле"

44 человека, в том числе 2 детей, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы минздрава РФ, передает в субботу Day.Az.

Согласно информации, состояние 16 пострадавших при теракте в "Крокусе", среди которых один ребенок - крайне тяжелое.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

По данным СК РФ, число погибших в теракте выросло до 93 человек.

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