Установлены имена 41 погибшего в теракте в "Крокус сити холле", сообщает Минздрав Московской области, передает в субботу Day.Az.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 93.

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщает СК.

Террористы применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала.

Террористы, предварительно, при нападении использовали автоматическое оружие, следователи его обнаружили.

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