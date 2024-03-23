Установлены имена 41 погибшего в теракте в "Крокус сити холле" - ФОТО
Установлены имена 41 погибшего в теракте в "Крокус сити холле", сообщает Минздрав Московской области, передает в субботу Day.Az.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".
Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 93.
Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщает СК.
Террористы применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала.
Террористы, предварительно, при нападении использовали автоматическое оружие, следователи его обнаружили.
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