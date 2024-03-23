Кадры разбора завалов в «Крокусе»

МЧС России опубликовал кадры разбора завалов в "Крокус Сити Холле" где вчера произошел теракт, сообщает в субботу Day.Az.

"Специалисты МЧС России продолжают работу по ликвидации пожара в Московской области. Аэромобильные группировки Центра специальных операций особого риска "Лидер" и отряда "Центроспас" МЧС России приступили к разбору завалов. Спасатели оснащены специальной техникой: аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего класса; робототехнические комплексы; беспилотные авиационные системы. В составе группировки - кинологические расчеты", - говорится в сообщении ведомства.

Сводная оперативная группа психологов привлечена к работе с пострадавшими и родственниками погибших. Задействовано 29 специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России и 6 психологов Главных управлений МЧС России по Москве и Московской области. Помощь уже оказана в 693 случаях обращений.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 93.

Как сообщает Минздрав Московской области, на данный момент установлены имена 41 погибшего в теракте в "Крокус сити холле",.

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщает СК.

Террористы применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала.

Террористы, предварительно, при нападении использовали автоматическое оружие, следователи его обнаружили.

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