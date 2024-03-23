Есть угроза обрушения остатков потолка в "Крокус сити холле".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"К разбору завалов в "Крокус сити холле" привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники. Работы по разбору завалов в "Крокус сити холле" продолжатся еще минимум несколько суток", - добавил он.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 115.

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщает СК. Террористы применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала.

Террористы, предварительно, при нападении использовали автоматическое оружие, следователи его обнаружили.

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