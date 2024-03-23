В МВД Таджикистана заявили, что трое граждан, о которых писали СМИ, не причастны к теракту в Москве

Трое граждан Таджикистана, копии якобы ориентировок на которых были распространены в Telegram-каналах после теракта в Подмосковье, не причастны к совершению преступлений в России.

Двое из них находятся в республике, один работает в России в Самаре. Об этом сообщило МВД Таджикистана.

По данным ведомства, Риводжиддин Исломов и Махмадрасул Насриддинов "26 ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства". Ведомство также опубликовало их фото. Еще один гражданин Рустам Назаров "в настоящее время работает водителем такси в Самаре", уточнили в МВД.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 115.

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщает СК. Террористы применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала.

Террористы, предварительно, при нападении использовали автоматическое оружие, следователи его обнаружили.

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