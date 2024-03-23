Подозреваемый в стрельбе в "Крокусе" сообщил, что ему предложили за теракт 500 тыс. рублей.

Как сообщает в субботу Day.Az, видеокадры его допроса опубликованы в соцсетях.

"В "Крокусе" застрелил людей. За деньги, где-то 500 тыс. рублей", - сказал он.

Задержанный уточнил, что половину денег ему перевели на банковскую карту, вторую половину обещали перевести позже. Карту он потерял во время бегства по лесу от сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 115.

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщает СК. Террористы применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала.

Террористы, предварительно, при нападении использовали автоматическое оружие, следователи его обнаружили.

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