Очевидцы рассказали, что давки после начала стрельбы в "Крокусе" не было

Давки в "Крокус сити холл", где накануне произошел теракт, после начала стрельбы не было, люди помогали друг другу эвакуироваться. Об этом рассказали журналистам очевидцы супруги Маргарита и Павел Буновы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы купили последние билеты, была полная посадка зала. На субботу мест не было, поэтому мы здесь оказались", - рассказала Маргарита.

Павел уточнил, что сразу решил с супругой бежать и спасаться, как только услышал звуки стрельбы. "Я просто подумал, что надо бежать. И не туда, куда бежит основная масса людей. С нами бежали довольно много людей", - отметил он.

Маргарита добавила, что "все друг другу помогали". "Никто никого не толкал, чтобы все спокойно вышли. Давки не было. Но стрельба продолжалась, они не останавливались", - отметила девушка.

Затем супруги вышли на МКАД, стали останавливать машины. "Спасибо тем, кто с нами оказался в такой непростой ситуации. Когда сели в машину, чуть успокоились", - заключила Маргарита.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту РФ о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов.

По данным СК ФСБ, число погибших в теракте выросло до 115 человек.

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