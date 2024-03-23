В московских больницах находятся 80 пострадавших в "Крокус сити холле"

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в городской клинической больнице имени С. П. Боткина пострадавших в "Крокус сити холле", отметив, что за их жизни борются лучшие столичные врачи. В больницах Москвы остаются 80 человек, сообщил мэр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В московских клиниках сегодня находятся 80 человек, пострадавших во время теракта. Лучшие московские врачи борются за их жизнь и здоровье. Хотел выразить им слова огромной признательности, всем тем городским службам, которые принимали участие в спасении людей в "Крокусе", - это пожарные, работники МЧС, спасатели, экипажи скорой помощи - десятки машин приехали туда, это экипажи вертолетов, которые тушили пожар", - сказал Собянин во время посещения реанимационного отделения.

Он также поблагодарил москвичей, которые в субботу пришли сдавать кровь для раненых.

"Несмотря на ужасную трагическую ситуацию, считаю, что террористы не добились своего. Они пытались запугать, посеять страх. На самом деле мы становимся в таких ситуациях еще более мужественными, сплоченными. Хотел бы выразить соболезнования пострадавшим и семьям погибшим. Мы с вами", - добавил мэр.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту РФ о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов.

По данным СК ФСБ, число погибших в теракте выросло до 115 человек.

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