В США сравнили истребители Су-27 и F-15
Российский истребитель Су-27 сможет превзойти основной истребитель ВВС США F-15 в воздушной дуэли, что может иметь последствия в противостоянии сил Североатлантического альянса и Российской Федерации. Об этом сообщает National Interest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что российский истребитель представляет серьезный вызов для американского. Су-27 за время службы доказал свою силу благодаря высокой маневренности и впечатляющей скорости, утверждает издание.
Сегодня российский истребитель может быть оснащен широким спектром вооружения и устройств, что уже было продемонстрировано в Сирии и Украине, говорится в публикации.
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