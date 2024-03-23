Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура после теракта в "Крокус сити холле", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"24 марта объявляю днем общенационального траура", - сказал глава государства в телеобращении к россиянам.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту РФ о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов.

По данным СК ФСБ, число погибших в теракте выросло до 115 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!