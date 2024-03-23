https://news.day.az/world/1646819.html Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура после теракта в "Крокус сити холле", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"24 марта объявляю днем общенационального траура", - сказал глава государства в телеобращении к россиянам.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" перед началом концерта группы "Пикник".
Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту РФ о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов.
По данным СК ФСБ, число погибших в теракте выросло до 115 человек.
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