Хозяйка отеля описала следователям живших у нее террористов

Хозяйка отеля "Окружной", к котором жили напавшие на "Крокус" террористы, описала их как тихих людей. Ее слова приводит Telegram-канал "112", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Елена Б. рассказала следователям, что постояльцы не привлекали к себе внимания. "Жили тихо, ничем не примечательные, обычные гости", - прокомментировала она.

Владелица отеля уточнила, что постояльцы заселились в начале марта. Вели себя тихо, ничем "не отсвечивали". При этом, по ее словам, общение с администраторами вел 19-летний парикмахер из Иваново Мухаммадсобир Файзов, так как лучше всех разговаривал по-русски. При заселении постояльцы предъявили паспорта граждан другого государства, добавила Елена Б.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту РФ о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов.

По данным СК ФСБ, число погибших в теракте выросло до 115 человек.

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