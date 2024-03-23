Посетитель «Крокуса» рассказал об обезвреживании террориста с автоматом

Один из посетителей концертного зала "Крокус", пришедших на выступление группы "Пикник", сумел разоружить и обезвредить террориста с автоматом. Об этом он рассказал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам мужчины, в момент нападения они с женой находились в бельэтаже. Он заметил, как террорист, хладнокровно расстрелявший нескольких людей, выходит из-за перегородки и начинает перезаряжать автомат.

"Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать", - поделился он.

Мужчина подбежал к террористу, схватил его оружие и потянул вниз, а другой рукой нанес несколько ударов по голове. К нему подбежал второй посетитель концертного зала и помог обезвредить нападавшего. После того, как тот был нейтрализован, зрителям удалось выбежать из зала.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту РФ о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов.

По данным СК ФСБ, число погибших в теракте выросло до 133 человек.

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