В Латвии назвали экономическое преимущество от укрепления границы

Укрепление восточной границы Латвии может дать экономическое преимущество территориям, где оно будет проводиться. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) страны Леонид Калниньш, пишет LSM, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все материалы, которые нам нужны, будут заказаны у местных производителей. В какой-то степени это скажется на росте числа рабочих мест. Из суммы, выделенной кабинетом министров для выполнения наших задач, большая часть будет потрачена здесь, в Латгалии, чтобы обеспечить изготовление этих материалов", - заявил он.

При этом Калниньш отметил, что против строительства линии обороны высказывался мэр второго по величине города страны Даугавпилса. В числе последствий милитаризации региона глава города назвал упадок экономики, к которому приведет отпугивание инвесторов.

Командующий НВС также подчеркнул, что Латвия не планирует создавать минные поля на границе с Россией. По его словам, речь идет о строительстве оборонительных сооружений: бетонных кубов, "зубов дракона", металлических ежей и изделий из колючей проволоки.

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