https://news.day.az/world/1646857.html Эрдоган позвонил Путину
Эрдоган позвонил Путину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в канцелярии президента Турции.
Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим в "Крокус Сити Холл".
В ходе телефонной беседы он заявил президенту России, что этот теракт продемонстрировал необходимость скорейшего урегулирования кризисов в регионе.
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