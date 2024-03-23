Эрдоган позвонил Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в канцелярии президента Турции.

Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим в "Крокус Сити Холл".

В ходе телефонной беседы он заявил президенту России, что этот теракт продемонстрировал необходимость скорейшего урегулирования кризисов в регионе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!