Выяснилось, откуда террористы «Крокуса» взяли автомобиль для побега

В сети распространилось видео с допросом задержанного, которого подозревают в теракте в "Крокус Сити Холле".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, задержанному мужчине на допросе понадобились услуги переводчика.

По его словам, он примерно месяц жил в хостеле на Дмитровском шоссе вместе с другим мигрантом по имени Мухамад. Задержанный полгода был безработным. Он отметил, что, как и первый задержанный, слушал проповеди в Telegram.

Недавно через соцсеть с ним связался "куратор Абдуло", который предложил ему подработать. Этот человек якобы помог мигранту через своих родственников приобрести белый Renault, на котором впоследствии уехали террористы из "Крокуса". Задержанный сказал, что думал, что будет работать таксистом. Однако впоследствии Абдуло предложил ему за деньги устроить теракт, и тот согласился.

До этого в сети появились фото подозреваемого в теракте в "Крокусе" и расстрелянного Renault. Депутат Александр Хинштейн сообщал, что машину с подозреваемыми обнаружили в районе Хацунь Карачинского района Брянской области.

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