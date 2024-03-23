Очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали о спасении

Спасшиеся из концертного зала "Крокус Сити Холл" во время теракта Анастасия и Ярослав рассказали Telegram-каналу 360tv о том, как спаслись из помещения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пара из Звенигорода сообщила, что приехала на концерт группы "Пикник" и во время стрельбы и взрывов находилась в концертном зале. Затем окружающие начали кричать, что надо ложиться между креслами и закрывать двери. Пара решила убежать из зала через сцену.

Мужчина рассказал, что его жена находится на третьем месяце беременности. Они выбегали вместе с оркестром, а музыканты покидали зал, неся музыкальные инструменты. Оказавшись на улице, пара села в машину. Они помогали другим людям, согревали их в машине и делилась вещами.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник". Позднее в здании произошло несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил о задержании 11 человек в связи с терактом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!