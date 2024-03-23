Террористы намеренно подожгли эвакуационные выходы из «Крокуса»
Террористы намеренно поджигали эвакуационные выходы, чтобы заблокировать людей внутри "Крокус Сити Холла".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Baza в Telegram.
После осмотра помещений сотрудники оперативных служб определили, что террористы поджигали здание не беспорядочно. Они выбирали места около эвакуационных выходов.
Отмечается, что у спецслужб была информация, что один из преступников потерял мобильный телефон, поэтому спасатели собирали все найденные гаджеты. Позже смартфон террориста обнаружили.
Теракт в красногорском "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека.
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