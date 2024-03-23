Стало известно, когда завершится основная часть поисковой операции под завалами в "Крокусе"

Основную часть поисковой операции под завалами в концертном зале "Крокус сити холл", где произошел теракт, планируют завершить 24 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Круглосуточно ведутся работы, и сегодня [примерно] в 23:00 мы сделаем технологический проем с западной стороны для того, чтобы в течение следующих 12-14 часов максимально облегчить доступ к концертному залу. Дело в том, что большая часть [завалов] из-за большого количества обрушений до сих пор не разобрана. Мы понимаем, что под завалами могут находиться тела погибших, для этого нам нужно это мероприятие провести в течение ночи, и, соответственно, завтрашний день должен быть финальным - практически будет завершена поисковая операция. Она может продлиться еще какое-то время, но основная масса [работ], мы видим, что силы и средства позволяют нам уже внести полную ясность", - сказал Воробьев.

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