https://news.day.az/world/1646866.html Установлены личности 50 погибших при теракте в "Крокусе"
Установлены личности 50 погибших при теракте в "Крокусе"
Личности 50 человек удалось предварительно установить из 140 погибших при теракте в "Крокус сити холле".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"140 человек - эта цифра тоже уже известна - сегодня считаются погибшим, [из них] 50 человек - предварительно установлены их личности. Существует еще процедура опознания, весьма сложная и важная",- сказал он.
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