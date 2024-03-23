Установлены личности 50 погибших при теракте в "Крокусе"

Личности 50 человек удалось предварительно установить из 140 погибших при теракте в "Крокус сити холле".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"140 человек - эта цифра тоже уже известна - сегодня считаются погибшим, [из них] 50 человек - предварительно установлены их личности. Существует еще процедура опознания, весьма сложная и важная",- сказал он.

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