Турецкая армия нейтрализовала 12 террористов на севере Ирака

ВС Турции уничтожили 12 террористов РПК на севере Ирака.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Согласно информации, террористы были нейтрализованы в рамках операции "Pençe-Kilit" в районе Метина.

Было отмечено, что вооруженные силы Турции решительно продолжают борьбу с терроризмом.

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