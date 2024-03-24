https://news.day.az/world/1646893.html Турецкая армия нейтрализовала 12 террористов на севере Ирака
Турецкая армия нейтрализовала 12 террористов на севере Ирака
ВС Турции уничтожили 12 террористов РПК на севере Ирака.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
Согласно информации, террористы были нейтрализованы в рамках операции "Pençe-Kilit" в районе Метина.
Было отмечено, что вооруженные силы Турции решительно продолжают борьбу с терроризмом.
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